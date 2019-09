Nei primi 180 minuti di Serie A colpiti già 18 legni

Lazio-Roma - Nei primi 45 minuti 5 pali. E’ record : Leiva, Zaniolo (2), Immobile e Correa. Quattro pali e una traversa nel primo tempo del derby della capitale: l’ultimo match di Serie A con 5 legni fu Atalanta-Inter nel 2014 Più che derby, festival di pali. Nei primi 45 minuti di Lazio.Roma sono stati 5. Dal terzo al 27simo minuto di gioco, prima il destro al volo di Lucas Leiva, poi i due sinistri dal limite di Zaniolo, e ancora il tiro di Immobile e Correa. Scrive Gianluca Di ...

Morbillo - allarme dell’OMS : in Europa 90mila casi Nei primi sei mesi del 2019 - diagnosi raddoppiate : L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l'allarme sulla diffusione del Morbillo in Europa e nel mondo. Nel Vecchio Continente sono stati infatti registrati circa 90mila casi nei primi sei mesi dell'anno, il doppio di quelli rilevati nello stesso intervallo di tempo del 2018. Nel resto del mondo le diagnosi sono triplicate.Continua a leggere

LIVE Giorgi-Linette 5-5 - Finale WTA New York in DIRETTA : quattro break Nei primi cinque game : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Rovescio nettamente lungo di Linette. 0-15 Ancora il nastro dà un punto vincente a Giorgi, incredibile! 5-5 Gran prima al centro di Giorgi. 40-15 Nastro favorevole a Giorgi che le consegna il punto quasi diretto. 30-15 Dritto in rete di Linette che sbaglia molto con questo fondamentale. 15-15 Risposta di rovescio lunga di Linette. 0-15 Dritto in rete di Giorgi che sta servendo per salvare ...

LIVE Giorgi-Linette 3-4 - Finale WTA New York in DIRETTA : quattro break Nei primi cinque game : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 per Linette che si salva chiudendo il game addirittura con un ace. A-40 Prima vincente di Linette. 40-40 Rovescio in rete di Giorgi purtroppo. 30-40 Risposta di dritto in rete di Giorgi. 15-40 Altro dritto lungo di Linette, due palle break. 15-30 Dritto lungo di Linette. 15-15 Risposta di rovescio lunghissima di Giorgi. 0-15 Gran risposta e dritto vincente di Giorgi. 3-3 Risposta lunga di ...

Morbillo - triplicati i casi nel mondo Nei primi sette mesi del 2019 : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoNon si ferma la crescita dei casi di Morbillo. In tutto il mondo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato i numeri ai primi sette mesi del 2019: i casi sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «A livello globale», spiega il ...

Napoli – Barcellona 0-0 : Le due compagini si annullano a vicenda Nei primi 45' : Il risultato dei primi 45 minuti tra Napoli e Barcellona è fermo sullo 0-0. Entrambe le compagini si annullano con pochissime conclusioni. Da un lato Griezmann spreca un’ottima occasione che davanti al portiere spedisce di poco a lato e per i partenopei Fabian a due passi dalla porta mette fuori. L'articolo Napoli – Barcellona 0-0: Le due compagini si annullano a vicenda nei primi 45′ proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Olanda-Belgio 2-0 volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-15 - tutto facile per le olandesi Nei primi due parziali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Olanda-Belgio 2-0 (25-19; 25-15) 25-15 Buijs con il mani fuori chiude un secondo set dominato dall’Olanda, Belgio in totale confusione 24-15 Grobelna trova il lungolinea 24-14 PRIMO TEMPO FULMINANTE DI DE KRUIJF! 23-14 Muro su Buijs 23-13 Bongaerts sbaglia il servizio e chiude una serie interminabile 23-12 DE KRUIJF CON IL MURO! DOMINIO DELL’OLANDA! 22-12 Splendido pallonetto di ...

MotoGp – Valentino Rossi pensa positivo : “un bene essere Nei primi 10. Problemi al motore? È successo che…” : Valentino Rossi chiude le FP2 di Brno al 9° posto nonostante un problema al motore della sua Yamaha: il Dottore fiducioso in vista delle qualifiche di domani Termina con un 9° posto la seconda sessione di qualifiche di Valentino Rossi sul circuito di Brno. Un risultato importante in vista della giornata di domani nella quale, secondo le previsioni, farà capolino la pioggia. Il ‘Dottore’ commenta così l’esito delle FP2 e ...

Nei primi 6 mesi dell'anno 482 morti sul lavoro : Le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso mese di giugno sono state 323.831, 577 in meno rispetto alle 324.408 dei primi 6 mesi

Pensioni anticipate : con la quota100 triplicate le uscite Nei primi sei mesi dell'anno : Arrivano importanti aggiornamenti in merito ai dati sui pensionamenti anticipati in Italia nel primo semestre del 2019. Le statistiche dell'Istituto pubblico di previdenza mettono infatti in evidenza il forte trend registratosi a livello di pratiche inoltrate da parte dei lavoratori, con i flussi di richieste che risultano addirittura triplicati rispetto all'anno precedente. Se si prendono infatti come riferimento i dati del settore privato (non ...

Reddito cittadinanza - Nei primi tre mesi importo medio di 526 euro : L’importo medio mensile, erogato nei primi tre mesi del Reddito di cittadinanza, è pari a 526 euro. È quanto si legge nell’aggiornamento dell'Inps secondo cui è pari a 207...

Huawei ha aumentato i ricavi del 30% Nei primi sei mesi del 2019 : Nonostante l'inclusione nella blacklist del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Huawei ha fatto registrare nella prima metà del 2019 ricavi più alti L'articolo Huawei ha aumentato i ricavi del 30% nei primi sei mesi del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Tennis - Ranking ATP aggiornato (22 luglio) : Sinner entra Nei top200. Fabio Fognini resta fra i primi 10 : Si apre con il solito Novak Djokovic al comando, la settimana del Ranking ATP. Non è successo molto nei giorni scorsi, dopo quanto visto a Wimbledon, con i big tutti a riposo e diversi tornei che hanno regalato qualche punto ai protagonisti del circuito Tennistico mondiale. Il margine tra il numero uno del mondo e gli inseguitori rimane amplissimo, con Roger Federer che si è comunque portato a poco meno di 500 punti da Rafa Nadal per il secondo ...

Lavoro - Nei primi 5 mesi 3 milioni di assunzioni : Nei primi 5 mesi le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati, sono state 3.005.000. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente