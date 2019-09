Ministri governo Conte 2 | c' è Gualtieri all' Economia | Fusaro denuncia | ' Bruxelles comanda'

Governo Conte 2 - Salvini commenta i nuovi Ministri e sfotte Di Maio : “Lui - agli Esteri…” : “Di Maio agli Esteri, Di Maio agli Esteri”. Poi un lungo silenzio. “Chapeau. Uno che passa dal Lavoro agli Esteri nel giro di due settimane. Io non ce la farei. Il potere delle poltrone“. Matteo Salvini , dopo la lettura da parte di Giuseppe Conte della lista dei componenti del nuovo Governo , ha commenta to i ministri . E si è soffermato sull’ex alleato, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio . L'articolo Governo ...

Governo : Fai Cisl - ‘ Ministri sappiano ascoltare istanze parti sociali’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Da parte della Fai Cisl un grande in bocca al lupo a tutti i componenti del nascente Governo Conte bis, che giureranno domani. Auspichiamo che sappiano prestare ascolto alle istanze delle parti sociali per sciogliere i nodi irrisolti della nostra economia e sostenere politiche di crescita ed equità. Un parti colare augurio di buon lavoro va a Teresa Bellanova, che eserciterà il ruolo di Ministra ...

Governo : in squadra Pd 6 Ministri vicini a Zingaretti - 3 della minoranza : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Un clima di generale soddisfazione tra i dem per la squadra di Governo. Certo ci si è arrivati non senza ‘sacrifici’. C’è stato il passo indietro di Andrea Orlando che era in pole alla Farnesina, ministero affidato invece a Luigi Di Maio. E poi la rinuncia di Dario Franceschini alla carica di vicepremier per sbloccare la trattativa di cui è stato uno dei protagonisti. Un impegno per il ...