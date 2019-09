Lo chef Marco Bianchi ha fatto coming out e l’ha detto alla moglie

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Loattraverso le pagine del “Corriere della Sera”, con un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, haout e per gridare al mondo: “Sono g…y”. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di strumenti, in una periferia di Milano, e che forse sentiva di avere in casa ung….y, ma trovava più facile istradarmi in una vita da eterose…suale”, hagiornalista., ha provato ad averla: ha pure avuto una, Veruska, e una figlia. “L’ambiente in cui vivi ti condiziona al punto da convincerti di certe cose e io ho vissuto l’amore con Veruska in piena sincerità. Questo credo sia il motivo che, oggi, ci consente ...

Corriere : Lo chef Marco Bianchi: «Io gay l’ho detto a mia moglie e mia figlia» - ricette : La Prova del Cuoco, Marco Bianchi fa coming out La Prova del Cuoco, lo chef Marco Bianchi fa 'coming out', ecco cos… - guffanti_marco : @Zetaricordi @ValerioMalvezzi Avevo un cuoco che cucinava di merda; non veniva mai a mangiare nessuno a casa mia.… -