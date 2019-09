Harry Potter evoca il maligno | il libro vietato in una scuola

“Gli incantesimi di Harry Potter sono veri. Attenti a pronunciarli - si tratta di stregoneria” : la mail shock di un reverendo : Chi non ha mai guardato (o letto) la saga di Harry Potter, sperando di poter adoperare qualche incantesimo del ragazzino più celebre del grande schermo? Il pastore della St.Edward Catholic School di Nashville, Dan Reehil, ha scelto di seguire i consigli degli esorcisti, liberandosi di tutti i libri della saga di J.K.Rowling nella scuola cattolica privata del Tennessee. “Le maledizioni e gli incantesimi che vengono usati nei libri sono veri ...

Ci sono ancora scuole che mettono al bando Harry Potter : Da quando hanno fatto la loro comparsa nelle librerie a partire dal 1997, i libri della saga di Harry Potter scritti da JK Rowling sono diventati la serie letteraria più letta al mondo, complici anche gli otto film che ne sono stati tratti dal 2001 al 2011 (e le storie di questo mondo magico continuano anche attualmente con Animali fantastici). Eppure fin dall’esordio le storie dei maghi di Hogwarts sono state al centro di numerose ...

La feature Adventure Sync di Pokémon Go in arrivo su Harry Potter : Wizards Unite : Sin dal lancio di Harry Potter: Wizards Unite gli utenti hanno chiesto a gran voce l'implementazione di Adventure Sync e pare che la feature presto arriverà L'articolo La feature Adventure Sync di Pokémon Go in arrivo su Harry Potter: Wizards Unite proviene da TuttoAndroid.

Regno Unito - muore fulminato su un treno : era il fratello di un’attrice di Harry Potter : Ben Haddon-Cave, 27enne, è morto fulminato dall’alta tensione con un amico sul tetto di un convoglio. La sorella Jessie Cave è stata una star della celebre serie, interpretato il ruolo di Lavanda Brown.Continua a leggere

Emma Watson - Tom Felton e l’amore che resiste dai tempi di «Harry Potter» : Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson La coppia avrebbe un che di improbabile. Qualcosa di blasfemo, per i fan più affezionati. Eppure, non appena Tom Felton ha pubblicato online un’immagine di sé, intento a spiegare ad una Emma Watson in pigiama come suonare una chitarra, la voglia di romanticismo ha preso il sopravvento. Che dietro quel semplice gesto, arrivato ...

Harry Potter Wizards Unite : Arrivano i draghi : Stanno arrivando i draghi! L’Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival si avvicina. Niantic e WB Games hanno condiviso nuovi dettagli stuzzicanti riguardo a cosa ci aspetterà durante l’evento al White River State Park di Indianapolis il 31 agosto e l’1 settembre. Tutto è pronto per questa incredibile avventura. Il primo evento ufficiale nel mondo-reale del grande successo AR per dispositivi mobili ...

Nuovo Community Day di Harry Potter Wizards Unite dal 10 agosto : tutte le novità ufficiali : La magia di Harry Potter Wizards Unite non finisce di stupire. Mentre prosegue ormai da più di tre anni l'incredibile successo di Pokémon GO, gli stessi autori di Niantic Labs hanno infatti regalato a tutti i fan del maghetto britannico un Nuovo videogame in realtà aumentata, che porta l'universo creato da J. K. Rowling nel mondo reale. Largo allora ad incantesimi ed avventure da vivere da soli o in compagnia, il tutto a portata di touch screen ...

Harry Potter Wizards Unite : Arriva un nuovo Community Day : Streghe e maghi, preparatevi a vagare nel vostro vicinato per contenere la Minaccia durante il Community Day di Harry Potter: Wizards Unite di questo mese! Il 10 agosto, riUnitevi con i vostri amici per aumentare di livello ancora più rapidamente e ottenere vari bonus che vi aiuteranno a superare insieme le sfide di magia. I bonus previsti per il Community Day di questo mese comprendono: Bonus XP per la ...

Federico Iealpi è il Pinocchio di Garrone. La trasformazione dell'attore è del truccatore di Harry Potter : Dopo la prima foto di Roberto Benigni nei panni di Geppetto, e la diffusione del teaser trailer, ecco la prima immagine di Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio.È Matteo Garrone, regista e produttore del film, a raccontare la genesi del volto del “nuovo” Pinocchio: “Sono molto felice di aver avuto modo di collaborare con un grande artista come Mark Coulier, già impegnato nella realizzazione dei personaggi di ...