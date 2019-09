Benessere sessuale e timori di “défaillance” | esperto rivela i segreti per una

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Una vitasoddisfacente dipende anche dal percorso compiuto prima di arrivare in camera da letto, cioè dagli stili di vita e dalle scelte quotidiane. In occasione della Giornata Mondiale del, promossa dall’OMS ogni 4 settembre, il Prof. Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica dell’Università Tor Vergata di Roma, racconta il percorso salute ideale per arrivare a una performance di successo in camera da letto. E’ importante osservare 4 regole chiave, che riguardano il proprio stile di vita: non fumare non consumare alcolici non mangiare troppo (e male) svolgere attività fisica Questi Quattro Pilastri della Saggezza () svelati dal Jannini, secondo cui una vitasoddisfacente “è lo stato per cui, nella dimensione di coppia, il piacere dell’uno rimbalza su quello dell’altro e torna amplificato. Quando ciò non ...

radiokisskiss : Oggi è la Giornata Mondiale del Benessere Sessuale! Com'è la situazione in Italia? Forse c'è da preoccuparsi...??… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Il benessere sessuale è indice di buona salute - varesenews : Il benessere sessuale è indice di buona salute -