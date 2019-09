Zingaretti | Ora andiamo a cambiare l' Italia

D'Alema : "Si è perso un anno a causa del Pd. Ma ora Zingaretti ha avuto coraggio" : Massimo D’Alema, in un’intervista a Il Corriere, commenta il voto della base del M5s che ha dato il via libera al nuovo governo giallo-rosso che l’ex premier definisce una “alleanza naturale”.“Il M5S, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell’alleanza col Pd lo sbocco naturale di quell’impasse. Quella prospettiva si era arenata di fronte alla ...

La lezione dei votanti su Rousseau a Di Maio e Zingaretti : ora basta giochetti e strategie : Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau è un punto di svolta nel percorso verso la formazione del nuovo governo, ma testimonia anche la peculiarità dell'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, osteggiato dai vertici ma caldeggiato dalla base e dai gruppi parlamentari. Che possa essere una forza o una debolezza, dipenderà da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Nicola Zingaretti - una legge elettorale per cancellare le Lega di Matteo Salvini? : Nicola Zingaretti e il premier incaricato Giuseppe Conte stanno trattando sui nomi che entreranno a far parte del governo giallo-rosso. Il segretario dem ha già incassato la prima vittoria: la rinuncia di Luigi Di Maio al ruolo di vicepremier. Proprio come voleva lui: non ci sarà alcun vicepresident

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Mare Jonio - evacuati tre migranti per motivi di salute. Ne restano ancora 31. Zingaretti insiste : “Il governo non faccia finta di nulla” : Sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera tre dei 34 migranti a bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans: le loro condizioni di salute si erano aggravate e non erano più “compatibili con la permanenza sulla nave”, come ha fatto sapere l’ong in un tweet. “Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?”, ha incalzato Mediterranea che in giornata aveva ...

Zingaretti : "Via i 2 vicepremier" Ora la palla nelle mani Di Maio : Uno, due o nessun vicepremier? Intorno a questa domanda sembra avvitarsi il governo ancora in gestazione. Perchè la carica di secondo del nuovo governo Conte è ambita tanto da Luigi Di Maio quanto dal Pd che la reclama per se' in virtu' del fatto che i Cinque Stelle, proprio con Conte, hanno gia' ottenuto di poter esprimere il presidente del Consiglio Segui su affaritaliani.it

I dubbi di Zingaretti : «Forse Di Maio ha accordo post elettorale con la Lega» : Il Pd oscilla tra l'apertura a Di Maio vicepremier (in coppia con un dem) a impossibile «fidarci». In mezzo c'è ancora una volta il segretario Nicola Zingaretti che ieri ha...

Zingaretti : ora programma di svolta : 14.40 "E' stato un incontro che si è svolto nel giorno nel quale l'Istat conferma alcuni dati negativi, dati che confermano la necessità di una svolta" per il Paese. Così il segretario del Pd, Zingaretti, al termine del colloquio con il premier incaricato Conte. Il "taglio delle tasse per i salari medio-bassi", è la prima priorità indicata dal leader dem per incentivare la ripresa ma anche "come elemento di giustizia". Pressing sui decreti ...

Governo - Cuperlo : “Discorso di Conte? Affinità con parole di Zingaretti. Ora vicepremier sia Pd” : “Il vicepresidente del Consiglio deve essere espressione del Partito democratico“. Così Gianni Cuperlo fuori dalla sede del Pd, a Roma. “Come abbiamo detto, noi prendiamo atto che l’indicazione del M5s è stata quelladi Giuseppe Conte, espressione di quell’area e di quella parte politica“, ha sottolineato. Nel discorso di Conte stamani al Quirinale “ho notato evidenti Affinità con concetti e formule espressi ...

Zingaretti ufficializza il sì a Conte - ora Di Maio si faccia da parte : “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il nostro via libera ad un governo con una nuova maggioranza politica. Abbiamo riferito

Zingaretti ha carta bianca per negoziare con M5s. Ancora scintille con Di Maio : Un mandato pieno dal partito a tentare la strada della costruzione del nuovo governo con M5s. La conclusione della relazione del segretario Nicola Zingaretti, alle undici e venti, viene accolta da un applauso liberatorio e da una standing ovation da parte della direzione. Unico astenuto Matteo Richetti. È la prova di chiarezza che, ieri alla stessa ora, chiedeva Luigi Di Maio e dopo la quale il Capo politico dei 5 Stelle ha fatto saltare ...

Governo : Zingaretti - ‘disancorare M5S da abbraccio destra peggiore’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Discontinuità con la stagione di prima e una svolta che mettesse al centro la lotta per l’uguaglianza, i bisogni, le libertà e i diritti di chi è rimasto più solo e più indietro. Su quella piattaforma mi sono candidato e su quegli obiettivi sono stato eletto segretario di questo partito”. Lo ha ricordato Nicola Zingaretti alla Direzione Pd sottolineando il lavoro “per costruire una ...

Governo : Morani a Calenda - ‘rispetti lavoro Zingaretti e eviti certe uscite’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “è in atto una trattativa decisa all’unanimità dalla direzione del partito che ti ha eletto al Parlamento europeo. Per rispetto del lavoro difficile che Zingaretti sta portando avanti e il cui esito non è per nulla scontato, sarebbe il caso di evitare queste uscite”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd rispondendo a Carlo Calenda.L'articolo Governo: Morani a Calenda, ...