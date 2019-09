Tokyo è la città più sicura al mondo

Fonte : gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Comenessuno mai, perché la capitale giapponese è la città piùdel. A stabilirlo è il Safe Cities Index stilato dal settimanale inglese The Economist, che ogni due anni monitora e mette in fila sessanta città sparse tra i cinque continenti. Come nelle due precedenti edizioni,si conferma leader della speciale classifica, che però non guarda esclusivamente al livello di sicurezza delle metropoli, bensì considera 57 parametri legati a quattro sfere di incidenza principali: la sicurezza digitale, il livello delle infrastrutture, quello sanitario e la sicurezza personale. Ambiti in cui la città nipponica eccelle al massimo livello: prima a livello digitale, seconda dietro a Osaka nel campo sanitario e quarta per la sicurezza delle infrastrutture e per la salvaguardia personale. L'elenco delle 60 città più ...

