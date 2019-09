Star Wars Battlefront 3 è ancora molto lontano

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Dopo essere stato pubblicato nel 2017 con un'ondata di negatività a causa del suo gameplay incentrato sulle loot box, la popolarità di2 è cresciuta nel tempo grazie a una serie costante di patch e aggiornamenti di contenuti, come la recente stagione Clone, che ha aggiunto diversi nuovi personaggi, modalità e mappe al gioco.Questo livello di supporto è insolito per EA e DICE, che tradizionalmente - con la maggior parte dei giochi Battlefield e- supportano un gioco con Season Pass, DLC, espansioni e patch per un po', per poi prepararsi a un sequel, ma nel caso diquesto non sta accadendo, e3 risulta.Dennis Brännvall, design director di2, ha ammesso in un'intervista la sorprendente verità, confermando che3 èperché non c'è la stessa fame di prima per i ...

StarWarsIT : La storia di una generazione volge al termine. Guardate ora il D23 Special Look di Star Wars: #LAscesaDiSkywalker.… - disinformatico : Ecco, così il trailer di Star Wars ha molto più senso. - stellifernox : @DarkholmeRonnie Sii, ho messo l'account ufficiale di Star Wars per trovarle tutte. I mean, c'è Immortals dei FOB. -