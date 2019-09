Rousseau | via libera al Conte bis con il 79% | nasce il governo giallorosso

Rousseau dà il via libera al Conte 2 : per il governo M5s-Pd il 79% di sì : Hanno votato quasi 80mila iscritti: i sì sono stati 63.146 (79,3%), i no 16.488 (20,7%)

Su Rousseau via libera a Conte bis : 19.25 Via libera al governo Conte bis dagli iscritti del Movimento cinque stelle al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau.I sì sono stati 63.146 (79,3% dei voti), i no 16.488 (20,7%).

Diretta Governo Conte 2 - al via Rousseau-day : cenni d'intesa Di Maio-Zingaretti : A partire da oggi il nostro Paese entrerà nel vivo della formazione del nuovo Governo: il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte entro domani dovrebbe avere pronto la squadra di Ministri che comporrà il nascente Esecutivo. A partire dalle ore 18.00 è previsto l'esito del voto al quale saranno chiamati gli iscritti al Movimento 5 Stelle: la piattaforma Rousseau, che acquisirà in tempo reale le preferenze del gruppo politico, darà il ...

Governo M5S-Pd - al via il voto su Rousseau. Ecco la bozza del programma in 26 punti : L'M5S chiede agli iscritti se si è «d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte»

Al via il voto su Rousseau : ecco il programma di governo in consultazione : L'M5S chiede agli iscritti se si è "d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte?»

M5S : al via voto iscritti su Rousseau : 9.44 "Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese.E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini,della comunità che tutti insieme formiamo". Così in un post sul Blog delle stelle nelle ore, dalle 9 alle 18, in cui gli iscritti del M5s sono chiamati a dire sì o no al nuovo governo 5S-Pd. E ancora:"Per noi il mandato dei cittadini è una cosa seria, dura 5 anni anni che è il tempo previsto ...