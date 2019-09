Piccolo-Palumbo | ciclabile Tuscolana opera impropria e costosa

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – “Le difficolta’ create dallaalla viabilita’, alle soste e l’apertura dell’inchiesta della Corte dei Conti sui costi dell’confermano le critiche e i timori da noi espressi. Avevamo chiesto di avviare una consultazione con i cittadini al fine di creare le condizioni minime necessarie per dare un valore aggiunto e rendere utile al quartiere la nuova infrastruttura. Oggi assistiamo invece a soste selvagge, allagamenti per l’ostruzione delle caditoie e traffico imbrigliato in una zona gia’ congestionata dalle automobili. I rilievi della Corte dei Conti che ritiene esagerati i costi sostenuti per la realizzazione del percorso completa il quadro negativo. Di fatto, ad oggi, l’e’ per lo piu’ inutilizzabile e i pochi ciclisti che la percorrono sono costretti a fare pericolose gimcane. ...

