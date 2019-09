Ma davvero Conte è l' Andreotti di questa epoca e Di Maio è come Moro?

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) Di? Non è un paragone di fatto, ma la sottolineatura dei ruoli distinti e particolari, insieme, che spettano a un premier e ad un leader politico di partito nella ricostruzione – quasi una lezione di politica – che Vincenzo Scotti, sette volte ministro Dc e oggi presidente della Link Campus University, fa nell'intervista-colloquio con Il Foglio. Nel ricordare un episodio del 1976 quando “partecipai alla trattativa per la nascita del governo di solidarietà nazionale” Scotti racconta chegli cancellò la mattina tutto il discorso che avrebbe dovuto pronunciare in Parlamento e che lui stesso aveva scritto durante tutta la notte. Motivo? Perché voleva solo un discorso di programma. Tanto chedisse a Scotti: “Tu devi fare solo un riassunto degli accordi di programma. Il resto spetta al segretario”. “mi fece capire - seguita ...

paoloroversi : Prima dei Tg tutti i capoccioni vanno in video: dopo #Conte e #Giggino ora tocca a #Zinga . Niente si sono davvero… - Capezzone : Fenomenologia di #Conte: evocare il “nuovo umanesimo” (lo ha detto davvero??) e comportarsi come un esponente Udeur… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Occhio, #DiMaio va davvero allo scontro. Con chi? Non solo con il Pd, ma con #Conte e co… -