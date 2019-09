Isopensione 2019 | cosa è e come si ottiene

Fonte : fanpage

(Di martedì 3 settembre 2019) Tra gli strumento per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro c'è anche l', che consente un'uscita anticipata, anche 7 anni prima rispetto alla data di pensionamento. L'intero programma è a carico del datore di lavoro, e può essere richiesto da aziende che abbiano un numero di dipendenti maggiore di 15.

zazoomnews : Isopensione 2019: cos’è come funziona a chi spetta regole - #Isopensione #2019: #cos’è #funziona - CarmelinaCarmi : RT @LeggiOggi_it: #Isopensione 2019: come funziona questo strumento di flessibilità per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro ??https://… - misiagentiles : RT @LeggiOggi_it: #Isopensione 2019: come funziona questo strumento di flessibilità per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro ??https://… -