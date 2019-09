Infortunio Chiellini – Il difensore bianconero operato con successo | i tempi di recupero

Infortunio Chiellini - intervento riuscito : i tempi di recupero : Infortunio Chiellini – La Juventus dovrà rinunciare ad uno dei migliori calciatori in rosa, il perno della difesa Giorgio Chiellini è stato costretto all’intervento chirurgico dopo l’Infortunio rimediato in allenamento. “Giorgio Chiellini questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la clinica ...

Luciano Moggi - Juventus : quanto peserà l'Infortunio di Giorgio Chiellini : Un brutto infortunio in allenamento toglie Chiellini al calcio almeno per 5/6 mesi, a risentirne saranno la nazionale e la Juve, essendo Giorgio un allenatore in campo che sa posizionare i compagni a seconda dell' avversario. È nato alla scuola di Montero, difficile trovarne un altro di uguale tempr

Lista Champions League Juventus - oggi l’elenco completo : cosa cambia dopo l’Infortunio di Chiellini : Nelle serata di ieri è andata in archivio la finestra di calciomercato, campagna estiva dai due volti per la Juventus, sono arrivati comunque calciatori importanti come il difensore de Ligt, i centrocampista Ramsey e Rabiot a parametro zero mentre è andato in porto lo scambio tra Cancelo e Danilo, l’ex Manchester City si è già messo in mostra con buone giocate ed il gol contro il Napoli. Tanti problemi invece in uscita dove la ...

Juventus – Infortunio Chiellini : domani l’intervento - ecco quando tornerà in campo : Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore ...

Juventus - Infortunio Chiellini : lesione del crociato - out 6-7 mesi : infortunio Chiellini- Brutte notizie dall’infermeria bianconera. Giorgio Chiellini ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento dei legamenti. Lungo, lunghissimo stop per il capitano bianconero, il quale sarà operato nei prossimi giorni e dovrà stare fermo per circa 6-7 mesi. Leggi anche: Pagelle e Highlights 2^ giornata: tabellini e voti, LIVE Bologna-SPAL infortunio Chiellini, […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - il messaggio social di Chiellini dopo l’Infortunio : “il destino mi ha regalato una sfida - la vincerò” [FOTO] : Giorgio Chiellini ha pubblicato un messaggio social su Instagram dopo l’infortunio: il difensore della Juventus pronto a vincere anche questa sfida Inizia con il piede sbagliato la stagione di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha accusato un grave problema al crociato del ginocchio destro che lo terrà fuori per diversi mesi, mettendo a rischio la sua intera annata. Attraverso un messaggio social il centrale bianconero si ...

Juve : con l’Infortunio di Chiellini - Rugani dovrebbe essere inserito nella lista Champions : La Juventus ha vissuto una sessione di mercato piuttosto difficile: Fabio Paratici non è finora riuscito a cedere alcuni giocatori fuori dai piani del nuovo allenatore Maurizio Sarri, attualmente alle prese con i postumi della polmonite che gli faranno saltare anche la seconda di campionato. Tra i partenti era stato inserito anche Daniele Rugani, ma ora il destino gli sta regalando un’altra chance di rimanere in bianconero....Continua a leggere

Juventus - l'Infortunio di Chiellini avrebbe bloccato la cessione di Rugani : l'infortunio di Giorgio Chiellini potrebbe cambiare il mercato della Juventus. Infatti, i bianconeri sembravano intenzionati a cedere Daniele Rugani, ma la rottura del crociato del capitano juventino avrebbe bloccato la partenza del giovane difensore toscano. Il numero 24 della Juve è anche rientrato nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match contro il Napoli....Continua a leggere

Juve. Infortunio per Giorgio Chiellini : out 5 mesi : Tegola per la Juve. Un brutto Infortunio per Giorgio Chiellini lo terrà fermo a lungo. Il difensore della Juve si

Le notizie del giorno – Infortunio Chiellini - Icardi shock e cessione della Sampdoria : “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. E’ questo il testo del maxi striscione con la foto di Vialli, Dinan, Knaster appeso fuori dalla sede della Sampdoria nel giorno del CdA del club ligure. Era presente anche il presidente Massimo Ferrero. Bocche cucite all’uscita da parte di tutti. E’ durato poco più di un’ora. Il tema della cessione non sarebbe stata però all’ordine del giorno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Infortunio Pavoletti, tegola ...

Juventus - grave Infortunio per Giorgio Chiellini al crociato anteriore : sarà operato : A poche ore da Juventus-Napoli, il primo big match della stagione bianconera, che si terrà domani alle 20,45 all’Allianz Stdium, piomba su Torino una brutta tegola. Come reso noto sul sito della Juventus, Giorgio Chiellini, nel corso dell’allenamento del pomeriggio ha riportato “la distorsione del ginocchio destro”. Come si può leggere nel bollettino medico diffuso dalla società torinese: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical ...

Infortunio Chiellini - eleganza Inter : “Pronta guarigione - ci rivediamo in campo” [FOTO] : Infortunio Chiellini, brutta notizia per la Juventus e per Maurizio Sarri. Si è fermato il capitano e lo stop non è una barzelletta: lesione del legamento crociato, servirà operazione. Infortunio Chiellini, cosa succede adesso al mercato della Juventus Intanto, da segnalare a tal proposito un grande gesto di eleganza e sportività da parte dell’Inter, che sul profilo ufficiale Twitter ha voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento ...

Juve - grave Infortunio per Chiellini : intervento chirurgico necessario a causa della lesione del legamento : Nel corso dell'allenamento odierno il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei

Infortunio Chiellini grave : out 6-7 mesi/ Juventus - lesione crociato : resta Rugani? : Infortunio Chiellini: out 6-7 mesi. Juventus, lesione del legamento crociato per il difensore. resta Rugani? Le ultime notizie.