Il ray tracing ha finalmente trovato la sua killer app? - articolo

Metal Gear Solid 2 : un ex Crytek ha ricreato l'intro usando Unreal Engine 4 e ray Tracing : Erasmus Brosdau è un AMD art director che nella sua carriera ha lavorato su titoli come Crysis, Ryse e Star Citizen, insomma non proprio l'ultimo arrivato. Di recente ha realizzato una nuova opera a tema Metal Gear ed ha deciso di condividerla con i suoi fan tramite i social.L'opera in questione è la ricostruzione della storica intro di Metal Gear Solid 2 (quella sul ponte) con l'Unreal Engine 4 e la tecnologia del Ray Tracing, inutile dire che ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world di terze parti che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

Call of Duty : Modern Warfare utilizzerà la tecnologia ray tracing su PC - diamo uno sguardo al trailer : Infinity Ward, sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare, porterà la tecnologia ray tracing all'interno del suo gioco per quanto riguarda la versione PC.In vista dell'inizio della Gamescom possiamo dare un primo sguardo a questa feature che stravolge completamente il realismo dei giochi attraverso un trailer. Nvidia ha confermato che il ray tracing sarà disponibile sia per la campagna a giocatore singolo, sia nella modalità 2vs2 in ...

NVIDIA RTX On : Nuova ondata di Giochi blockbuster con ray tracing a Gamescom : Proseguendo sulla strada del ray-Tracing che ha rivoluzionato tutto il settore dei videoGiochi, NVIDIA e i suoi partner hanno dato il via al Gamescom 2019 con la presentazione di Giochi blockbuster che supportano il ray-Tracing e hanno offerto la possibilità di dare una prima occhiata agli effetti del ray-Tracing in una serie di titoli AAA annunciati in precedenza e molto attesi. I Giochi, che includono mega-franchise consolidati, ...

Secondo il CEO di Quantic Dream è il ray tracing ad essere la tecnologia più importante per creare giochi realistici : I titoli sviluppati da Quantic Dream hanno sempre puntato sul fattore realismo per quanto riguarda la grafica. E David Cage, CEO della società, è molto entusiasta della nuova tecnologia ray tracing, tanto da credere che sarà quello il futuro per creare giochi che puntano sempre di più al realismo.Attualmente solo un numero limitato di giochi per PC supporta la funzionalità e per utilizzarla sono necessari sistemi di specifiche molto elevate, ma ...

Wolfenstein : Youngblood non supporterà il ray tracing al lancio : Wolfenstein: Youngblood è uno dei pochi titoli con supporto confermato per ray tracing, ma la funzione a quanto pare non sarà disponibile al lancio. Sebbene l'implementazione del ray tracing sul gioco non è stata ulteriormente approfondita, sembra che l'arrivo di questa feature arriverà molto più in là nel tempo.Durante un'intervista il produttore esecutivo Jerk Gustafsson ha rivelato che il ray tracing non sarà disponibile al lancio del gioco ...