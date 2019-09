Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 3 settembre 2019) Il colosso dell’aviazione non ha ancora persuaso le autorità americane e internazionali della validità dei cambiamenti di sicurezza apportati alle sue tecnologie di pilotaggio automatico. I ritardi potrebbero lasciare ai velivoli durante l'intera stagione di fine anno

fisco24_info : Boeing non convice le authority, il 737 Max rischia di restare a terra: Il colosso dell’aviazione non ha ancora per… - finanza24 : Boeing non convice le authority, il 737 Max rischia di restare a terra - Radio105 : Per fortuna l'incidente, avvenuto all'aeroporto di #TelAviv, non ha causato feriti! -