Serie A | le panchine già traballano | Montella e Di Francesco in difficoltà | la situazione

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) La seconda giornata del campionato diA ha dato importanti indicazioni, il massimo torneo italiano adesso si ferma per lasciare spazio alle Nazionali ed è arrivato già il momento dei primi bilanci. Già duedopo un avvio veramente negativo: si tratta Fiorentina e Sampdoria. Il club viola è partito con ambizioni veramente importanti, l’arrivo del presidente Commisso aveva portato grande entusiasmo ma fino al momento la squadra non è riuscita a muovere la classifica, ladell’allenatore Vincenzoè delicata considerando anche il negativo finale di stagione dello scorso campionato. Prima la sconfitta contro il Napoli che comunque aveva lasciato una buona impressione ma nella giornata di ieri il passo indietro contro il Genoa è stato evidente. A giustificazione dell’allenatore c’è una campagna acquisti che ha portato ...

