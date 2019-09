“Non esiste più il problema” Luigi Di Maio | la dichiarazione che sblocca la crisi

Governo - Conte : “Possiamo migliorare l’Italia”. Di Maio : “Non esiste più il problema del vicepremier” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, video-appello ai Cinquestelle del presidente incaricato

“Non esiste un solo gene gay” : l’orientamento sessuale è dovuto a migliaia di varianti non modificabili : Non esiste un gene gay, semmai ne esistono diversi. Anzi, migliaia. Andrea Ganna, ricercatore italiano del Broad Institute di Harvard, ha voluto fare delle precisioni in merito alle notizie pubblicate nei giorni scorsi. Questo perché potrebbe addirittura risultare pericoloso dire che non esiste un «gene gay», in quanto si aprirebbe la strada a quanti sostengono che solo l’ambiente condiziona l’orientamento sessuale. «Non è corretto dire che non ...

Usa - studio Harvard e Mit : “Non esiste un singolo ‘gene gay’ : l’omosessualità nasce da un mix di fattori genetici e ambientali” : “Non esiste un singolo ‘gene gay’, ma migliaia di varianti genetiche associate al tratto, ognuna con piccoli effetti che contribuiscono in modo limitato rispetto all’influenza dell’ambiente e della cultura” a determinare l’omosessualità. Al massimo, “esiste la ‘non eterosessualità'”. È quanto emerge da un maxi-studio, a firma italiana, i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista Science lo ...

Marelli : “Non esiste il fallo di mano di Pulgar” : Luca Marelli, ex arbitro e attualmente opinionista sportivo, come al solito ha effettuato la moviola dettagliata di Fiorentina-Napoli. Ha analizzato l’episodio del rigore concesso al Napoli per il fallo su Mertens e l’ipotesi che circola in rete secondo cui ci sarebbe stato un fallo di mani di Pulgar “In rete circola da questa mattina un penoso fake che dimostrerebbe un fallo di mano di Pulgar. Contatto del pallone tra spalla ...

Sabrina Ferilli : “Non esiste il caso Bibbiano - rischioso pensare che i bambini non mentano” : Sabrina Ferilli, che ha affrontato il tema dell’affido dei minori nella fiction L’amore strappato, nega l’esistenza di un ‘caso Bibbiano’, concentrandosi invece sulle responsabilità singole, come nel caso dello psicologo Claudio Foti: “Foti e i tanti psicologi che seguivano la sua impostazione partivano dal presupposto che tutti i bambini dicessero sempre la verità, questo è il primo problema”.Continua a leggere

Polonia - il vescovo di Cracovia : “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa - ma ne sta nascendo una nuova - quella creata dalla cultura Lgbt” : “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa (il riferimento è alla dittatura comunista, ndr) ma ne sta nascendo una nuova, quella creata dalla cultura degli Lgbt e delle bandiera arcobaleno, minaccia per i valori e per la solidità sociale e familiare della nostra nazione”. Sono le parole dell’arcivescovo di Cracovia, Marek Jedraszewski pronunciate durante il suo discorso in occasione dell’anniversario dell’insurrezione partigiana di Varsavia ...