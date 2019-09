Migranti | sbarco ' Eleonore' | Squadra mobile identifica due egiziani | forse sono gli

Migranti : Pozzallo - terminato sbarco da nave 'Eleonore' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - E' terminato lo sbarco dei 104 Migranti a bordo della nave 'Eleonore' della ong tedesca Lifeline. I Migranti verranno adesso portati all'hotspot del piccolo comune.

Migranti : sbarco 'Eleonore' - Procura Ragusa apre inchiesta : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - La Procura di Ragusa, guidata da Fabio D'Anna, come apprende l'Adnkronos, aprirà nelle prossime ore una inchiesta per lo sbarco della nave 'Eleonore' della ong Lifeline. Il reato contestato, al momento, contro ignoti, è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I m

Palermo, 2 set. (AdnKronos) – E' terminato lo sbarco dei 104 Migranti a bordo della nave 'Eleonore' della ong tedesca Lifeline. I Migranti verranno adesso portati all'hotspot del piccolo comune.

Mare Jonio - via libera allo sbarco dei 31 Migranti per motivi sanitari : Si chiude oggi l'odissea dei 31 migranti rimasti per giorni a bordo della nave Mare Jonio alle porte di Lampedusa. Dopo l'evacuazione urgente di tre persone nelle ultime ore per motivi di salute e i ripetuti appelli al governo di Giuseppe Conte, a sbloccare la situazione sono state le due relazioni degli ispettori sanitari inviati dal Ministero.La situazione a bordo era grave proprio come veniva descritto da giorni dell'equipaggio della nave ...

Così si è arrivati allo sbarco dei Migranti della Mare Jonio : Mauro Indelicato La Mare Jonio ancorata a Licata a giugno quando era ancora sotto sequestro Problemi sanitari ma anche peggioramento repentino delle condizioni climatiche: ecco come si è giunti alla fine di cinque giorni contrassegnati dal braccio di ferro tra Ong Mediterranea e governo uscente Inizia tutto circa una settimana fa quando, a largo della Libia, la nave Mare Jonio raccoglie a bordo complessivamente 98 migranti. Da allora ...

Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Al via al porto di Pozzallo (Ragusa) lo sbarco dei 104 Migranti a bordo della nave 'Elonore' della ong tedesca Lifeline. Al molo ci sono rappresentanti delle forze dell'ordine che coordinano le operazioni.

Mare Jonio - ong Mediterranea : “C’è l’ok allo sbarco dei 31 Migranti per motivi sanitari” : I 31 migranti ancora a bordo della nave Mare Jonio verranno fatti sbarcare “per motivi sanitari”. Lo ha comunicato la ong Mediterranea Saving humans, spiegando che a breve la Guardia costiera si occuperà del trasbordo in alto Mare. “La loro odissea è finita – commenta la ong – ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. Benvenuti in Europa”. La decisione è giunta dopo l’ispezione a bordo ...

Leuca - nuovo sbarco di Migranti : Emanuela Carucci Trentacinque tra curdi, iraniani e iracheni, sono arrivati sulle coste pugliesi in seguito ad un'avaria del natante su cui erano imbarcati. Fermati anche i presunti scafisti: due uomini moldavi Un'imbarcazione in avaria ha portato a un nuovo sbarco di migranti nel Salento. Trentacinque le persone a bordo del natante che sono state soccorse al largo di Santa Maria di Leuca, una frazione di Castrignano del Capo, in ...

Nuovo sbarco Migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Migranti : altro sbarco autonomo a Lampedusa - il secondo in poche ore : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Ancora uno sbarco autonomo, a distanza di poche ore, a Lampedusa, Dopo l'arrivo di una settantina di tunisini arrivati a bordo di una barca n legno a Cala Spugne, è arrivata un'altra imbarcazione, questa volta intercettata dalla Guardia di Finanza, con a bordo tra i 20

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su barca a legno (2) : (AdnKronos) - Sono circa 70 i Migranti sbarcati questa mattina a Cala Spugne, sull'isola di Lampedusa. In un video si vedono i maghrebini, soprattutto tunisini, che tentano di raggiungere la riva subito dopo il loro arrivo. Adesso i Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia di Finanza e dai Carab