Medico “crolla” sul pavimento dopo sette interventi chirurgici consecutivi

Fonte : fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dai Yusocila, vicedirettore del Dipartimento di Ortopedia presso il Longgang Central Hospital nella città di Shenzhen in Cin, si è addormentato suloperazioni consecutive.

claudiob1981 : @GerGotti1 @sole24ore con la fatturazione elettronica l'evasione iva sta crollando. quello che non crolla è l'evasi… - AssoCare : ?? Leggi ?? Medico va in escandescenza e crolla. Accompagnato in Pronto Soccorso a Caserta. Protesta il Nursind: trop… - AssoCare : ?? Leggi ?? Medico va in escandescenza e crolla. Accompagnato in Pronto Soccorso a Caserta. Protesta il Nursind: trop… -