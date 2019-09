Governo - vertice M5s con Di Maio e Di Battista. L’ex deputato : “Come voto su Rousseau? Mai rivelato” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, arrivanoi primi appelli in casa M5s per il via libera al Governo Conte 2 con il Partito democratico, da Di Stefano a Spadafora. Intanto,un vertice si è tenuto in un palazzo romano tra lo stesso capo politico Luigi Di Maio e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Poca voglia di parlare alla fine, con il capo politico che dribbla i cronisti, mentre Di Battista spiega: “Come voto? ...

M5s e Di Maio : Parola d'ordine continuità : “Avete lavorato bene, dobbiamo assicurare la continuità di governo”. Luigi Di Maio ha di fronte ministri, viceministri e sottosegretari. Davanti a loro la Parola “svolta” fa parte di un vocabolario indecifrabile. Il messaggio che consegna ai suoi è di tutt’altro tenore: dobbiamo proseguire con il lavoro svolto, e per questo dobbiamo preservare i nostri nelle caselle chiave.Sono le dieci del mattino ...

Governo ultime notizie : chat M5s a Di Maio “lascia lavorare Conte” : Governo ultime notizie: chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” Le trattative per la formazione di un Governo sostenuto da M5S e PD proseguono. Il Conte bis sembra essere ormai certo, rimanendo pochi punti in discussione e con una pressione sempre crescente da ambo le parti per celebrare l’accordo. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti che, da un lato, hanno favorito la nomina di Conte alla Presidenza ...

Governo - alle 17 vertice Pd-M5s da Conte. Di Maio : «Nascita governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

M5s - vertice con Luigi Di Maio : "Giuseppe Conte dovrà tenere conto del voto su Rousseau" : Tutto in bilico in attesa di Rousseau. È il messaggio che trapela da fonti presenti all'incontro di questa mattina 2 settembre a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S ha voluto incontrare ministri e sottosegretari del Movimento per ringraziarli del lavoro svolto negli ultimi 14 m

SONDAGGI POLITICI/ Leader M5s - Conte 'batte' Di Maio per 2 italiani su 3 : SONDAGGI POLITICI, la Lega non cala per Izi: stallo M5s e problema Leadership. Per 2 italiani su 3 il Premier Conte andrà al posto di Luigi Di Maio

Governo - Di Maio insiste per restare - domani voto su Rousseau su accordo M5s-Pd : Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, è sempre più solo. Il leader del Movimento Cinque Stelle non vuole perdere il suo ruolo da Vicepresidente del Consiglio, ma sembra non riuscire a trovare appoggio neppure tra i pentastellati. Persino Beppe Grillo lo ha ammonito dicendosi stanco per il continuo "tira e molla di posti e di punti", Oggi potrebbe svolgersi un nuovo incontro, tra Conte, Zingaretti e Di Maio per sciogliere la questione ...

Di Maio - vertice M5s a Palazzo Chigi : «Aspettiamo il voto su Rousseau» : Luigi Di Maio ha riunito lo stato maggiore M5S a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione politica. Si tratta di una riunione allargata, alla quale hanno preso parte la componente...

Vertice M5s a Palazzo Chigi alle 10 - presiederà Luigi Di Maio : Il leader M5S Luigi Di Maio, a quanto si apprende, presiederà intorno alle 10 a Palazzo Chigi un Vertice del Movimento 5 stelle. Domani, 3 settembre, gli iscritti saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rouseeau in merito al governo Conte bis. Questo il quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”.Beppe Grillo, ...

Governo appeso al voto M5s su Rousseau. Di Maio convoca i ministri : Una domenica di silenzio, per preparare il ?lunedì della resistenza?: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole...