Il Roma stuzzica Ancelotti – “4-2-3-1 provato in ritiro e poi la riprendi col 4-4-2”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il giornalista Salvatore Caiazza, tramite le colonne de Ilpone Carlodavanti ad un bivio tecnico-tattico.deve scegliere “Una intera estate a provare e riprovare il 4- 2-3-1 e poi ti rendi conto che con il classico 4- 4-2 si va molto meglio. Non ha funzionato nelle prime due giornate il modulo chevuole utilizzare per il Napoli di questa stagione. Sia a Firenze che a Torino si è vista una squadra in difficoltà dalla metà campo in giù. Non regge la linea a due formata da Zielinski ed Allan davanti alla retroguardia ed inoltre Manolas e Koulibaly si conoscono ancora poco permettendo agli avversari di segnare a raffica. Kalidou sabato sera è stato sfortunato in occasione dell’autorete che ha permesso alla Juventus di vincere ma l’intera sua serata non è stata ad altissimi livelli. Si è fatto dribblare come un pollo dal suo vecchio amico ...

itsbadassasfuck : RT @xoxoVanessaR: Non saprei, in Italia forse mi stuzzica Roma, mentre all estero mi piacciono le città spagnole e anche Edimburgo in Scozi… - SiamoPartenopei : Il Roma stuzzica Ancelotti: 'Ora deve fare delle scelte' - xoxoVanessaR : Non saprei, in Italia forse mi stuzzica Roma, mentre all estero mi piacciono le città spagnole e anche Edimburgo in… -