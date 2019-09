Gazzetta | Lukaku ignora i buu razzisti e porta l’Inter alla vittoria

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) L’inter passa a Cagliari e tiene la vetta della classifica insiemeJuve, ma la partita di ieri è stata macchiata ancora una volta dagli insultiarrivati questa volta dtifoseria sarda nei confronti di, come sottolinea ladello Sport. Mentre il bomber belga si accingeva a battere il rigore si sono levati anche i buu della curva mischiati ai tanti fischi.segna e non dice niente, ma con gli occhi gela Cagliari. Sui social girano dei video in cui si sentono questi cori, anche se si è trattato di una minoranza, visto che diverse persone presenti allo stadio non li hanno neppure sentiti. Ma a fine gara la posizione più dura è quella di Skriniar «Ho sentito cose che non devono esserci nel calcio. Per quello ho zittito alcuni tifosi, perché alcune cose non dovrebbero accadere» Non ha dato invece soddisfazioneche ha ribadito solo la sua ...

