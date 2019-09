Per Di Maio un ruolo importante I 20 punti 5S non sono negoziabili

Di Maio fuori dalla scena politica - la chat dei grillini : "Ha ragione chi lo accusa di interessi Personali" : A pochi giorni dalla deadline per la formazione del nuovo esecutivo, la tensione sale anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Nelle chat di Whatsapp frequentate dai parlamentari grillini c'è chi chiede al capo politico di fare un passo indietro e di rinunciare al ruolo di numero due di Giuseppe Co

Governo - al vertice M5S il diktat Di Maio : io vicepremier o Perdo il Movimento : Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D?Uva e Stefano Patuanelli tocca...

Governo - al vertice M5S il diktat Di Maio : io vicepremier o Perdo il Movimento : Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D?Uva e Stefano Patuanelli tocca...

Di Maio - diktat al vertice : «Vice o Perdo il Movimento» : Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D?Uva e Stefano Patuanelli tocca...

Governo : ex fidanzata Di Maio - 'Non parteciPerò a votazione on line' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - "Per rispetto della nostra Costituzione, dei nostri Padri Costituenti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del consiglio incaricato, delle Istituzioni e degli italiani non parteciperò alla prossima votazione online su Rousseau. Perché?? Perché la consultazi

Governo : ex fidanzata Di Maio - ‘Non parteciPerò a votazione on line’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – “Per rispetto della nostra Costituzione, dei nostri Padri Costituenti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del consiglio incaricato, delle Istituzioni e degli italiani non parteciperò alla prossima votazione online su Rousseau. Perché?? Perché la consultazione su Rousseau tra gli iscritti del MoVimento 5 Stelle andava fatta prima di sedersi al tavolo con il PD. Ieri era già troppo ...

Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio Per sì o no definitivo a Governo. Premier incaricato da Mattarella : E' stato concordato un Incontro entro domani sera fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita del Governo Conte bis. Il Premier incaricato, dopo l'Incontro con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo Governo. ...

M5s e Pd da Conte - "passi avanti Per il programma" | Di Maio riunisce i big - entro domani l'incontro con Zingaretti : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

M5s e Pd da Conte - "passi avanti Per il programma" | Ma i dem aspettano segnali da Di Maio | Di Battista : no ultimatum : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

M5S-Pd - Perché l’ultimatum di Di Maio non è sui 20 punti del programma : I venti punti dell’ultimatum di Luigi Di Maio, guardati nel merito, configurano in realtà una piattaforma che avvicina molto le parti

Luigi Di Maio - la nota dei grillini Per farlo fuori : "Trattative affidate solo a Conte". Slavina vicina : "Raggelante", "ormai è fuori controllo", "sa solo fare la guerra e alzare la tensione". Con queste parole un gruppo di parlamentari stava per diramare un comunicato in cui si diceva che le ragioni del Movimento in questa fase di trattativa erano affidate al premier Giuseppe Conte e non più a Luigi D

Di Maio alza la posta Per il governo. Il Pd chiede un chiarimento : La mossa piazzata da Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Giuseppe Conte rischia di far saltare il banco tra Pd e M5s. Il discorso, dai toni ultimativi, con cui il capo politico dei pentastellati torna a minacciare la via del mancato accordo e del voto anticipato fa riavvolgere bruscamente il film della trattativa e riporta il confronto "al via", come detto, in un paragone efficace, dalla vice segretaria del Pd, Paola De Micheli. La ...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - Percorso Per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - Percorso Per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...