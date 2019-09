Formula 1 | Toto Wolff spiazza tutti | “dobbiamo essere orgogliosi che abbia vinto proprio

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Il team principal della Mercedes ha parlato dell’esito del Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla morte di Anthoine Hubert Giornata tutto sommato positiva per la Mercedes a Spa, il team campione del mondo porta entrambi i propri piloti sul podio, con Hamilton e Bottas alle spalle di Leclerc. Lapresse Un risultato soddisfacente per, considerando che non si trattava certamente di un circuito favorevole alle Frecce d’Argento: “forse ci è mancato qualche giro in più, ma superare in rettilineo le Ferrari è davvero difficile. Forse due giri in più ci avrebbero aiutato” le parole dell’austriaco a Sky Sports UK. “O probabilmente ci siamo fermati uno o due giri troppo tardi con Lewis. Il piano ottimale sarebbe stato fermarci uno o due giri prima, ma è facile dirlo dopo la gara. Noi sapevamo che non era un grande tracciato per la nostra ...

