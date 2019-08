Un uomo attraversa a piedi il Nepal | il suo scopo è incredibile

Fonte : baritalianews

(Di sabato 31 agosto 2019) Un, l’oculista Sanduk Ruit, ha preso da anni una decisione importantissima che gli fa onore: curare le persone che hanno patologie agli occhi nelle zone più povere del pianeta. Per fare questoilcon i suoi macchinari e va alla ricerche di non vedenti. Perché inanche la cataratta, che è una patologia che si cura con facilità, diventa un problema che alla fine porta alla cecità. Fino ad ora il dott. Ruit ha curato 130.000 persone. Quest’, forte della sua missione, non si ferma mai e dedica la sua vita a curare gli altri a costo di enormi sacrifici. Il dott. Ruit è anche direttore esecutivo dell’Istituto di Oftalmologia di Tilganga, un’organizzazione no profit con sede a Kathmandui. IL dott. Ruit sostiene che il 90% dei ciechi sono abitanti delperché nei paesi poco sviluppati ci sono pochissimi oculisti.

