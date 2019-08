Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) “Non dovrebbero farlo… Perderemo tutto. Resteremo senza casa. Riceviamo un piccolo compenso, ma è difficile”, la testimonianza di una delle persone delle quali nessuno si occupa. “Questa è. La nostra cultura è molto ricca. Nell’Occidente e in Europa danno valore alla tutela della, ma qui siamo seduti proprio nel mezzo di un tesoro mondiale. Io sono un sostenitore della sua conservazione. Dobbiamo avere qualcosa da mostrare ai nostri figli”. Ad affermarlo è un altro “invisibile”, che però sembra preoccupato soprattutto per il patrimonio in pericolo. A parlare sono due delle circa 50mila persone che, a breve, rimarranno senza più casa. Il motivo? Semplice! Ladicostruita sul fiume Tigri, in territorio turco ma non lontano da quello iracheno, a circa 40 km da Hasankeyf, è stata terminata e presto entrerà in funzione. Così sarà sommersa ogni cosa, per chilometri. ...

TutteLeNotizie : Turchia, la diga di Ilisu è pronta. E provocherà una valanga d’acqua sulla storia -