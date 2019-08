Kimi Raikkonen F1 - GP Belgio 2019 : “Posso correre. Lo scontro con un tifoso? Era un pazzo…” : E’ stato un ritorno dalle vacanze un po’ particolare per il finlandese Kimi Raikkonen. Il pilota di F1 dell’Alfa Romeo, presentatosi a Spa (Belgio) zoppicante per via di uno stiramento alla gamba sinistra, era in forse per guidare nel weekend. Non è un caso che il terzo pilota Marcus Ericsson si sia reso disponibile. Tuttavia, le prove libere del venerdì hanno fugato tutti i dubbi circa la sua condizione e quindi Kimi sarà al ...

Formula 1 – Raikkonen infortunato - Kimi fa chiarezza… a modo suo : “non sono handicappato - ecco cosa è successo” : Il solito Kimi: Raikkonen spiega come si è procurato un infortunio alla gamba durante la pausa estiva che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione a Spa Problemi per Kimi Raikkonen a Spa: il pilota finlandese dell’Alfa Romeo è apparso visibilmente zoppicante nel paddock belga e già da questa mattina si facevano sempre più insistenti i rumors di un suo infortunio, poichè il team ha richiesto in Belgio la presenza di Ericsson, ...

Formula 1 – Chi fa da sè fa per tre - Raikkonen campione di… bricolage : Kimi si costruisce da solo i sedili! : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha raccontato di esser solito costruirsi da sè il sedile per la propria monoposto Quando c’è da agire, Kimi Raikkonen non si tira mai indietro. Il pilota finlandese infatti ama risolvere da solo i problemi, anche quando si tratta di riparare qualcosa a casa o in ‘ufficio’. photo4/Lapresse Piccoli lavoretti domestici oppure riparazioni meccaniche a moto o auto, niente scoraggia il ...

Formula 1 – Giovinazzi svela il suo rapporto con Kimi Raikkonen : “aspetti positivi e negativi - ecco quali” : Antonio Giovinazzi ed il rapporto col suo compagno di squadra: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo su Kimi Raikkonen La Formula 1 è in vacanza: i piloti si stanno godendo la pausa estiva in attesa di tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Intanto i campioni delle quattro ruote riescono a tenere impegnati i loro fan con aggiornamenti costanti sui social e dichiarazioni davvero ...

Kimi Raikkonen - il pilota di F1 rivela : “Sono stato ubriaco per 16 giorni di fila. Bere e fumare ha certamente migliorato la mia vita” : “Sì, sono stato ubriaco per sedici giorni di fila. Io non ricordo quel periodo del 2013, fra il Gp del Bahrain e quello di Barcellona, ma altri lo hanno fatto per me. Abbiamo girato l’Europa e abbiamo trascorso un periodo bellissimo. A mio parere è quasi normale, è giusto si faccia ciò che diverte di più. Bere e fumare ha certamente migliorato la mia vita“. A rivelarlo è Kimi “iceman” Raikkonen, il pilota di Formula 1 ex ...

Formula 1 – La vita spericolata di Kimi Raikkonen : “16 giorni ubriaco tra Bahrain e Barcellona! E quando fumavo alla Lotus…” : Sedici giorni da ubriaco nel 2013 tra Bahrain e Barcellona e quelle sigarette durante il periodo in Lotus: Kimi Raikkonen e la sua ‘vita spericolata’ raccontata nella propria autobiografia Kimi Raikkonen è un gran personaggio. Nonostante non sia molto incline alle ‘relazioni umane’, l’ex ferrarista è molto amato dai fan, anche a causa del suo carattere che gli è valso il soprannome di ‘Iceman’, ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Germania 2019 : “La macchina cresce e vado a caccia di altri punti. Sul futuro…” : Kimi Raikkonen sbarca a Hockenheim per affrontare un Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che potrebbe confermare il buon momento suo e della Alfa Romeo. Dopo un avvio di campionato tutt’altro che scintillante, infatti, “Ice Man” sta inanellando una interessante serie di risultati con le ultime tre gare concluse in zona punti. Nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana ha puntato ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen parte per la Germania : il saluto dei piccoli Robin e Rianna è dolcissimo [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Raikkonen: i piccoli Robin e Rianna salutano papà Kimi in partenza per la Germania E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti saranno già protagonisti oggi ad Hockenheim per la conferenza stampa del giovedì, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Germania. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa oggi ci sarà anche Kimi ...