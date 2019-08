Formula 1 | Toto Wolff preoccupato | “l’incidente di Hamilton in FP3? Vi dico come stanno

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Il team principal della Mercedes ha parlato dell’incidente di, soffermandosi anche sul divario dalle Ferrari in rettilineo Sono ore intense nel box Mercedes, i meccanici del team di Brackley infatti sono al lavoro per rimettere a posto la monoposto di Lewis, finito a muro nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Sul crash e sul confronto con le Ferrari in vista delle qualifiche si è soffermato, intervistato ai microfoni di Sky Sport F1: “crediamo che tutto si possa risolvere per la qualifica, non sappiamo se il cambio o il motore abbiano subito danni. Bisogna aspettare una mezz’oretta per capire se ci sia qualcosa di danneggiato, vediamo adesso in che condizioni è la monoposto. Le qualifiche? Proveremo a dare del filo da torcere alla Ferrari, sono molto veloci in rettilineo, ci mancano cinque decimi difficili ...

