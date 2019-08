Conte da Mattarella | poi vertice con M5s e Pd | “Sì a nuova legge su immigrazione e taglio

Giuseppe Conte chiama Sergio Mattarella per chiedergli altro tempo. Il presidente lo gela : La pazienza di Sergio Mattarella si è quasi esaurita. Giuseppe Conte, dopo la trattativa schizofrenica tra Movimento 5 stelle e Partito democratico ha chiamato il presidente della Repubblica chiedendogli altro tempo. Una settimana, un'altra, per riuscire a completare la sua mediazione e proporgli qu

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio per sì o no definitivo a Governo. Premier incaricato da Mattarella : E' stato concordato un Incontro entro domani sera fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita del Governo Conte bis. Il Premier incaricato, dopo l'Incontro con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo Governo. ...

L'incontro di Conte con Mattarella per salvare l'accordo di governo : Il lavoro di sintesi del premier incaricato va avanti: al momento è l'unica certezza ricavabile dal lavoro avviato da Giuseppe Conte con le delegazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare - come nei giorni scorsi - colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato. "Abbiamo fatto ...

Paolo Becchi e il sospetto sull'incontro Conte-Mattarella : "Di Maio ha capito il 'pacco' che gli sta tirando" : "Conte è salito al Quirinale in modo abbastanza irrituale perché Di Maio sta cominciando a capire il 'pacco' che stanno tirando a lui e a tutto il M5S e ci sta ripensando. Del resto se si dovesse andare alle elezioni Di Maio è ancora in partita e Renzi è finito per sempre". Paolo Becchi commenta cos

