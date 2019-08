ANTHOINE HUBERT È MORTO Incidente Gran Premio Belgio Formula 2 | Leclerc sconvolto

VIDEO ANTHOINE HUBERT - GP Belgio 2019 : terribile incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

Formula 2 - drammatico incidente in pista : muore il pilota ANTHOINE Hubert : Il pilota francese Anthoine Hubert, 22 anni, è morto in seguito al terribile incidente avvenuto nella prima gara di Formula 2 sul circuito di Spa, in Belgio, a margine del Gran Premio di F1 in programma domani, domenica 1 settembre. Hubert, coinvolto nello scontro insieme all'americano Juan Manuel Correa e al giapponese Marino Sato, è deceduto per le ferite riportate. Correa, anche lui portato in ospedale, ha riportato la frattura delle gambe. ...

