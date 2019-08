Acqua di riso | il detergente magico per le tue pulizie

Fonte : dilei

(Di sabato 31 agosto 2019) I consigli che ci tramandano le nonne, sono sempre i migliori. Sapevate che l’diè un ottimoper pulire elettrodomestici e stoviglie? Tutte noi, chi più e chi meno, siamo in grado di preparate ottimitti che deliziano i palati dei nostri mariti, figli, o fidanzati. Ma quante di voi scino ilprima di cucinarlo? L’di-ottenuta dal suo risciacquo- ha proprietà “magiche”. Prima di cucinare il, bisognerebbe rimuovere l’amido e altri minerali dalla sua superficie, in questo modo cuocendosi non diventerà gommoso. Ed è proprio questo il motivo per cui la suaè un potente alleato per la pulizia della nostra casa. Il sedimento di amido che si trova nell’di, può agire come un abrasivo super efficace nel lavaggio di qualsiasi cosa che, generalmente, richiede l’azione manuale per rimuovere ...

DanieleLugato : @sferaebbasta E l’acqua è umida. Quanti chicchi di riso ci vogliono per fare un mucchio? - SorryImBadBoyBB : Ho un dubbio esistenziale Ma il riso si mette dopo che la acqua bolle o da prima - wildfiresqueen : RT @SailorLoki: Raga non aprite il video se state bevendo alla fine ho riso talmente forteche mi stava per uscire l'acqua dal naso https://… -