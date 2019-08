Sky Cinema | a Settembre le pellicole più amate in prima visione

Mostra del cinema di Venezia 2019 - la programmazione di Sky : in anteprima Van Gogh con Williem Defoe : Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky cinema propone la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra, tra cui la prima tv di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. I titoli ...

Venerdi 30 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Biancaneve e il cacciatoreRavenna è una bambina strappata precocemente all'abbraccio della madre da un re malvagio e affamato di bellezza. Battezzata da un incantesimo e determinata a vendicarsi degli uomini, Ravenna cresce in potere, magia (nera) e beltà, disponendo eserciti di ombre, innamorando sovrani e rovinando regni. Incantato il padre di Biancaneve, vedovo dolente e sconsolato, ne diventa regina e padrona. Assassinato nel ...

Giovedi 29 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Deadwood - Il film8 nomination agli Emmy per il western con Timothy Olyphant e Ian McShane, sequel della serie tv. L'arrivo di un senatore innesca sanguinose rivalita' in una citta' mineraria del South Dakota.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) L'insultoBeirut, oggi. Yasser e' un profugo palestinese e un capocantiere scrupoloso, Toni un meccanico militante nella destra cristiana. Un tubo rotto, un battibecco e un insulto sproporzionato, ...

Deadwood – il film - il 29 agosto su Sky Atlantic/Cinema arriva il film che chiude la serie : Deadwood – Il film, dopo 13 anni dal finale della serie HBO, arriva il film sequel con Ian McShane e Timothy Olyphant. Su Sky Atlantic il 29 agosto. Dopo tre stagioni e una chiusura che non è mai stata accettata dai fan, Deadwood torna in tv con un film tv che fa da sequel alla serie dopo 13 anni dalla sua conclusione su HBO. Nella sua “carriera” televisiva Deadwood si è aggiudicata 8 Emmy Award e quest’anno il film è ...

Mercoledi 28 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Una settimana da DioBruce Nolan (Jim Carrey) e' un popolare reporter televisivo di Buffalo e vive una bella storia d'amore con la fidanza (Jennifer Aniston). Eppure si sente infelice. Alla fine della peggiore giornata della sua vita, Bruce si sfoga scagliando la propria ira su Dio. Il quale, pero', decide di comparirgli in forma umana e reagire alle sue accuse sfidandolo: se Bruce e' scontento di Dio allora provera' per una settimana cosa ...

Io - Leonardo trailer del film con Luca Argentero prodotto da Sky e Progetto Immagine al cinema il 2 ottobre : Io, Leonardo dal 2 ottobre al cinema e poi su Sky Arte e Sky cinema trailer ufficiale film d’arte con Luca Argentero 500 anni fa, il 2 maggio del 1519, a Amboise in Francia moriva Leonardo da Vinci, il grande genio italiano Quest’anno quindi, 2019, si celebrano i 500 anni del grande maestro e tra le varie celebrazioni è in arrivo anche un film Io, Leonardo prodotto da Sky con Progetto Immagine, distribuito da Lucky Red, con Luca ...

Martedi 27 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Avengers: Infinity WarSei gemme elementari permettono a chi le possiede di raggiungere l'onnipotenza. E' l'obiettivo di Thanos, che come correttivo alla sovrappopolazione, vuole sterminare meta' dell'umanita'. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno fermarlo. I fratelli Russo firmano un film che ha tutto quello che gli altri Marvel movie non avevano. L'epica e lo spettacolo di scontri sono impressionanti. La battaglia tra le strade ...

Film da Leoni - su Sky Cinema dal 28 al 31 agosto una selezione di film da Venezia con Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità : Sky Cinema e la Mostra del Cinema di Venezia. Dal 28 al 31 agosto arriva film da Leoni con film dal Lido e la prima tv di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità film da Leoni, Sky Cinema Due si apre alla Mostra del Cinema di Venezia e per 4 giorni dedica le sue prime e seconde serate ai film premiati a Venezia. In occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre) ...

Lunedi 26 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Un uomo tranquilloAnni Venti. Sean Thornton torna in Irlanda, terra della sua famiglia, per stabilirvisi, dopo aver fatto fortuna - come pugile - a Pittsburg. Viene accolto dalla comunita' con grande curiosita' e con un po' di sospetto. Ma quando Sean decide di comprare la casa dov'era nato diventa simpatico a tutti....

Domenica 25 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Joker - Wild CardNick Wild e' un ex marine contagiato dalla passione per il gioco d'azzardo. Si dedica ora alla protezione di ricchi desiderosi di provare i brividi che puo' offrire Las Vegas, citta' che lui spera di lasciare al piu' presto. Quando una sua ex, la giovane Holly, viene massacrata di botte Nick accetta di...

Sabato 24 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Moschettieri del re - La penultima missioneGiovanni Veronesi dirige Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea nella commedia sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Il Segreto Dei Suoi OcchiDa 13 anni Ray, ex agente dell'Fbi, e' sulle tracce del delinquente che ha stuprato e ucciso la figlia della sua collega Jess, e la caccia all'uomo si incrocia e...

Venerdi 23 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Nessuno come noiCommedia romantica di Volfango De Biasi con Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi. Si accende la passione fra una professoressa e un docente universitario, padre di un alunno ribelle. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) I segreti di Wind RiverJeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell'Fbi per scoprire il killer di una ragazza nativo-americana. (SKY ...

Giovedi 22 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Jurassic World - Il regno distruttoSecondo capitolo della trilogia reboot che ha resuscitato gli spaventosi animali preistorici. Il parco a tema sull'isola di Nublar e' diventato un luogo selvaggio da quando i dinosauri sono fuggiti dalle gabbie. E l'imminente eruzione vulcanica rischia di provocare un massacro. Per alcuni membri del governo e' giusto che la natura faccia il suo corso, ma l'ex manager del parco Claire Dearing (Bryce Dallas ...