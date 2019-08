Salvini | un anno di tweet contro i boss Ma i cacciatori di Messina Denaro aspettano

Governo - Salvini : “Molti poliziotti mi hanno detto che sarò sempre il loro ministro. Solo fase di passaggio - non vi libererete di me” : Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il Governo M5s-Pd. “Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma. Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiano”. Lo ha annunciato durante una diretta Facebook. “Sabato 19 ottobre sarà la giornata dell’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un Governo che non nasce la notte a Parigi o ...

Crisi - la mossa leghista per restare al governo : “Di Maio premier”. Salvini conferma - ma i capigruppo vanno in tilt : “L’offerta? Sì - no” : La narrazione del voto subito come unica via per uscire dalla Crisi è andata a schiantarsi poco dopo le 19 di mercoledì nel palazzo del Quirinale. Sono bastate poche parole di Luigi Di Maio per smontare il mantra di Matteo Salvini e della Lega che da giorni insistono pubblicamente sul “no alle poltrone” e la “parola agli italiani”, arrivando a ipotizzare che il Conte 2 sia stata una mossa non solo tessuta nei palazzi ...

“Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria" : “Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c’è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si scioglierebbe come neve al sole”. E’ preoccupato il professor Massimo Cacciari, filosofo e politico, ex ...

Migranti - Salvini firma divieto d'ingresso per Mare Jonio. Mediterranea : «Hanno paura di 22 bambini» : E' stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea saving humans che questa...

Matteo Salvini - già aria di riscossa Lega : "Possiamo aspettare un anno - non abbiamo fretta. Poi..." : "Non vinciamo subito? Aspettiamo anche 6 mesi, un anno. Non abbiamo fretta". Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella e bombarda il governo nascente di Pd e M5s. "Speriamo che questo governo non nasca, nasce dall'odio, dall'esclusione e dalla fame delle poltrone, n

Matteo Salvini : "Teatrino che sconcerta gli italiani - M5s e Pd hanno trovato il premier a Biarritz" : "Un teatrino che sconcerta gli italiani". Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attacca la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd e il futuro governo giallo-rosso: "Secondo il rituale previsto siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si incrociano nel cortile del Quirinale : si danno la mano poi cala il gelo : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati a sorpresa nel cortile d'onore del Quirinale durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega, come si vede nel video, è accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massim

Massimo Cacciari : "L'accordo Pd-M5s si farà ma se non saranno efficaci - Salvini avrà la vittoria definitiva" : "L'accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle ci sarà". Massimo Cacciari, ospite ad Agorà Estate, su Raitre, commenta la trattativa per un governo giallo-rosso e avverte: "Se questo governo non restituisce la prova di grande efficacia darà un grandissimo assist, più prezioso per la vittori

Migranti - perché Salvini Trenta e Toninelli hanno bloccato nave Eleonore con 101 persone a bordo : "nave Eleonore ha anticipato la Guardia costiera libica", è scritto in un passaggio del decreto, firmato dai ministri dell'Interno Matteo Salvini, dei Trasporti Danilo Toninelli e della Difesa Elisabetta Trenta, con il quale è stato vietato alla nave della Ong tedesca Lifeline di entrare nelle acque territoriali italiane.Continua a leggere

Ocean Viking - adesso che Matteo Salvini va via le navi Ong cariche di migranti vanno a Malta : Sono 356, sono giovani e forti e arriveranno in porto. Sì, ma non un porto italiano. I migranti a bordo della Ocean Viking, la nave battente bandiera norvegese e facente capo a una ong francese, ferma in acque internazionali da 14 giorni, sbarcheranno a Malta, dopo che il governo de La Valletta, col

Matteo Salvini ha detto no alla Ocean Viking : l'Ue si è svegliata. I migranti sbarcheranno a Malta : "La Ocean Viking non sbarcherà in Italia". E così è stato la ong e l'Ue hanno preso sul serio le parole di Matteo Salvini. A prendersi l'incombenza dell'imbarcazione sarà infatti Malta, che farà sbarcare i 356 naufraghi a bordo da due settimane. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitte

Zingaretti e Casaleggio - la telefonata che ha cambiato tutto. Sondaggi e poltrone - così hanno fregato Salvini : Il momento di svolta nella crisi arriva a Ferragosto. Nicola Zingaretti, dopo aver assicurato a Matteo Salvini nei giorni precedenti di voler tornare al voto, telefona a Davide Casaleggio. Secondo Repubblica, è qui che Pd e M5s decidono di provarci e di fatto nasce il "governo dell'inciucio" o "gove

Crisi governo - Tofalo replica a Salvini : 'Anche quest'anno ho fatto tre giorni di mare' : Comunque vada, l'Italia, a livello politico, sta vivendo una situazione politica senza precedenti. Mai, infatti, era capitato che ci si dovesse confrontare con una Crisi in pieno agosto. Un fatto che non ha mancato di far tirare qualche frecciata a colui il quale ha un po' generato il terremoto politico, ossia Salvini, togliendo il proprio sostegno al governo. C'è chi, però, come il deputato del Movimento Cinque Stelle, Angelo Tofalo, non ha ...

Matteo Salvini - badilata su Di Maio e M5s : "Che stomaco che hanno - in una settimana dalla Lega al Pd" : "Che stomaco, li invidio". Matteo Salvini commenta così, con sarcasmo, la notizia del "tavolo programmato" proposto dal Pd al Movimento 5 Stelle per trattare su un nuovo governo. "Io non riuscirei a passare nell'arco di una settimana dalla Lega a Renzi e quindi invidio chi ha uno stomaco così... - i