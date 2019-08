NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli | precedenti | curiosità e statistiche sul big match allo

Accadde oggi - 25 agosto 1928 : in Europa compaiono i primi NUMERI di maglia : Il 25 agosto 1928 Arsenal e Chelsea diventano le prime squadre in Europa a scendere in campo con i numeri sulle spalle. Una svolta storica, perché i giocatori venivano riconosciuti molto più facilmente con i numeri di maglia . Ogni numero era assegnato a seconda della posizione in campo, cosa che rendeva ancor più semplice l’identificazione. E così si aveva l’1 per il portiere, il 2 e il 3 per i centrali di difesa, il 4, 5 e 6 ...

Soyuz 10 di Mario Venuti e la malinconia dei NUMERI primi : Degli artisti non ci si può fidare. Degli artisti non ci si deve fidare. Non perché non siano affidabili, anche se spesso, in effetti, non lo sono. Ma perché sono artisti, e non è la fiducia quella che bisogna riporre in loro. Semmai è fede. Perché l'arte prevede un salto nell'irrazionale, e la fiducia, non credo sia necessario spiegarvelo, col razionale fa costantemente i conti, spesso senza venirne a capo. Io credo in Mario Venuti. Credo ...