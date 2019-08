La sfida di Salvini a Conte riparte dal Nord

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : una sfida nuova. Salvini : un teatrino di poltrone. Di Maio : onoriamo la nostra responsabilità : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : “Non è una staffetta ma una sfida nuova”. Salvini : indecoroso teatrino di poltrone : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nuova sfida». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nuova sfida». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nessuna staffetta ma nuova sfida». Salvini : spettacolo indecoroso : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nessuna staffetta ma nuova sfida». Salvini : spettacolo indecoroso : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nessuna staffetta ma nuova sfida». Salvini al Colle : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nessuna staffetta ma nuova sfida». Salvini al Colle : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Crisi di governo - il Pd ufficializza il sì a Conte : «Ora programma di svolta». E Berlusconi sfida Salvini a destra : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Matteo Salvini ministro uscente non molla : "No allo sbarco della Eleonore". Migranti - il Viminale sfida Conte : ministro degli Interni uscente, ma ancora operativo. Dal Viminale Matteo Salvini ha fatto sapere di aver firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Il provvedimento è già stato trasmesso ai ministri della Difesa e delle Infr

Di Battista sfida Salvini : ‘Valanghe di consensi per il M5S se si vota adesso’ : Alessandro Di Battista prova a suonare la carica per il M5S. Lo fa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook nel quale lancia una vera e propria sfida all’ex alleato di governo Matteo Salvini. Dibba si dice infatti convinto che, in caso di immediato ritorno alle urne senza passare per un governo di ‘decantazione’, il suo Movimento riuscirebbe ad ottenere un successo inatteso, incamerando addirittura “valanghe di consensi”. Il motivo ...

Mare Jonio è di nuovo in mare : la Ong pronta a sfidare Salvini : Agostino Corneli La nave di Mediterranea Saving Humans è partita ieri sera da Licata verso le coste della Libia La mare Jonio torna in missione. L'Ong Mediterranea Saving Humans ha annunciato sui suoi canali social la partenza di una nuova missione: la 4/2019. La partenza della nave della ong che ha sfidato Matteo Salvini e la politica dei porti chiusi è avvenuta al tramonto del 22 agosto dal porto di Licata. L'obiettivo lo spiega ...

Matteo Renzi sfida Matteo Salvini : "Scegli tu il collegio e poi vediamo chi prende più voti" : Matteo Renzi sfida Matteo Salvini in un duello alle urne. "Gli faccio una proposta: vuoi un confronto elettorale? Bene, scegli tu in quale collegio, Firenze o Milano mi vanno bene. Mettiamoci nello stesso collegio senatoriale o alla Camera e vediamo chi prende più voti", dice l'ex premier del Pd in

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...