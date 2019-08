Guess My Age ritorna con ospiti vip Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2019)la “caccia” all’età degli sconosciuti diMy Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi ilpremi in palio di 100mila euro. I “prescelti” per fare da spalla ai concorrentigli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, la conduttrice Enrica Bonaccorti, alla guida da settembre su Tv8 di Ho Qualcosa da Dirti, le showgirl Costanza Caracciolo e, l’astrologo Paolo Fox, l’ex tronistaed i giornalisti sportivi di Sky Davide Camicioli, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi. Dieci personalità diverse del mondo dello spettacolo che ...

