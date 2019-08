Matteo Berrettini-Jordan Thompson | US Open 2019 | programma | orari e tv del match di

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) L’Italia del tennis si affida soprattutto a. E’ innegabile come il romano sia la miglior carta azzurra negli USe la testa di serie numero 24 ha davvero una grande occasione davanti a lui.ha vinto la sua prima partita della carriera a New York, superando in quattro set il francese Richard Gasquet, ed ora affronterà l’australianoin un secondo turno che vede l’azzurro favorito.di secondo turno degli US, si giocherà oggi 29 Agosto. La sfida è income secondo incontro sul campo n°9 (ilcomincia alle 17.00 italiane). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport HD (possibili finestre insieme in contemporanea con altridi italiani) ed in streaming su Eurosport Player . Prevista anche per questa partita la diretta scritta ...

WeAreTennisITA : Sarà R2 anche per Matteo #Berrettini! L’azzurro punisce #Gasquet in quattro set per 6-4 6-3 2-6 6-2 sul Campo 11 de… - perramatteo : RT @WeAreTennisITA: Sarà R2 anche per Matteo #Berrettini! L’azzurro punisce #Gasquet in quattro set per 6-4 6-3 2-6 6-2 sul Campo 11 degli… - AngeloGallo87 : RT @WeAreTennisITA: Sarà R2 anche per Matteo #Berrettini! L’azzurro punisce #Gasquet in quattro set per 6-4 6-3 2-6 6-2 sul Campo 11 degli… -