Io e Te | Leo Gullotta a Pierluigi Diaco | “Questo è essere vigliacchi”

Il mare del Val di Noto non si tocca - Leo Gullotta contro le trivellazioni in Sicilia : Leo Gullotta, storico artista Siciliano, scende in campo contro le trivellazioni nel mare del Val di Noto. Dopo la nuova autorizzazione da parte della Regione alle trivellazioni in Val di Noto per la ricerca di petrolio, l’attore Sicilianl interviene con un suo video messaggio indirizzato al presidente della Regione, Nello Musumeci. Gullotta chiede al governatore in maniera gentile di fare un passo indietro sulle trivelle e occuparsi di ...