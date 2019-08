Giallo ad Albarella | si sospetta che i resti possano appartenere ad Isabella Noventa

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) La Procura di Padova è in contatto con quella di Rovigo perchéche iritrovati il 20 agosto adad, la donna scomparsa da Albignasego nel 2016. Il ritrovamento sulla spiaggia diSabato scorso sono emersi dalla spiaggia dideiche sembrerebbero il frammento di un femore e una mandibola. Il medico legale, Lorenzo Marinelli di Ferrara, appurerà se l'origine del ritrovamento sia di natura umana. In questo caso se ne dovrà accertare l'appartenenza, effettuando l'estrazione del dna. La notizia è stata diramata anche ad altre Procure e da Padova è arrivata la richiesta di praticare un confronto con il dna di. La donna, 55enne, è scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 e la Corte d'Appello ha confermato la condanna di primo grado per omicidio volontario e occultamento di cadavere ...