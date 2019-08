Overclock Nintendo Switch | quanto è potente il Tegra X1 completamente sbloccato?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019)ha fornito una serie incredibile di miracoli portatili sin da quando ha debuttato sul mercato a marzo 2017. Quello che inizialmente sembrava l'hardware di una console last-gen inserito in un dispositivo portatile ci ha regalato molto di più, al punto tale che il sistema ha retto i porting id Tech 6 ed anche una imminente conversione di The Witcher 3. L'accesso a basso livello alX1 ha permesso incredibili risultati nel corso dei due anni passati, ma le sue capacità sono maggiori, molto maggiori. Che sia dovuto o meno a motivi di dissipazione del calore o di durata della batteria, il fatto è che il chip della console ibrida digira a frequenze di clock notevolmente inferiori rispetto a quelle delle specifiche stock delX1, che per forza di cose implicano prestazioni teoriche peggiori. La compagnia ha gradualmentepiù potenza nel SoC ...

Eurogamer_it : Nintendo Switch: quanto è potente il Tegra X1 completamente overcloccato? #articolo #digitalfoundry -