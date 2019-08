Mario Kart Tour arriva a Settembre su iOS e Android

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il 25, il nuovissimo gioco Nintendo progettato per dispositivi iOS enel palmo delle mani di giocatori di tutto il mondo. Questo nuovo gioco diva oltre la Pista Arcobaleno e offre speciali percorsi cittadini che consentono ai giocatori di sfrecciare attraverso circuiti ispirati a luoghi reali come New York, Tokyo e Parigi. Un nuovo video teaser e un trailer di gameplay di, che mostrano come i giocatori possono guidare verso la vittoria, sono disponibili su YouTube. Per ricevere una notifica sulla disponibilità del download è possibile pre-registrarsi su AppStore e Google Play Store. In, i giocatori possono sperimentare il divertimento competitivo senza fine dicollezionando piloti,e alianti, e scegliendo quali far gareggiare in una varietà di percorsi ...

