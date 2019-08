Le esplosioni dello Stromboli e gli tsunami che possono generare

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Si risveglia lo. Le reti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato alle 12.17 una esplosione di forte intensità nell'area centro-meridionale della terrazza craterica del vulcano. I materiali sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la Sciara del fuoco rotolando sino a raggiungere la linea di costa. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che l'esplosione è classificabile come evento parossistico, ha provocato un flusso piroclastico lunga la Sciara del fuoco sviluppandosi per diverse centinaia di metri in mare. L'area di ricaduta dei prodotti dell'esplosione ha interessato tutta l'area sommitale del vulcano e la colonna eruttiva ha raggiunto un altezza superiore ai 2 chilometri. L'analisi dei dati di deformazione del suolo non ha indicato anomalie di rilievo. Il flusso di SO2 ...

