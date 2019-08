Disney va in streaming e fa paura anche a Netflix

Così la Disney si mobilita per contrastare il dominio di Netflix e Amazon nello streaming : Il 12 novembre 2019 è una data che segna un punto di svolta epocale nel mercato audiovisivo. È il giorno in cui negli Stati Uniti viene lanciato Disney+, servizio in streaming della Disney che, secondo le stime di molti analisti, può devastare il mercato dominato al momento da Netflix e Amazon Prime. Nel primo semestre del 2020 è previsto l’arrivo in Europa e in Italia. A disposizione tutti i contenuti legati al ...