Crisi | Orlando | “Inaccettabile se Rousseau modifica scelta di Mattarella” Patuanelli

Crisi - la diretta – Il Pd va verso il via libera a Conte. Vertice in corso tra il premier - Di Maio - Zingaretti e Orlando : Al quinto giorno di trattative tra Pd e Movimento 5 stelle è arrivata la svolta che molto probabilmente porterà alla nascita del Conte 2. Nel pomeriggio Pd e Movimento 5 stelle si sono riuniti in due sedi separate e, intorno alle 18, hanno annunciato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi. Un incontro lampo, durato circa venticinque minuti, che è stato poi riaggiornato alle 21 quando si vedranno le due ...

Crisi - Orlando (Pd) : “Taglio parlamentari in quadro complessivo. Accordo con M5s possibile ma non con il cappello in mano” : “Il taglio dei parlamentari siamo disposti a prenderlo in considerazione ma dentro un quadro complessivo: legge elettorale e riforma dei collegi elettorali. Noi se siamo andati a vedere – spiega il vicesegretario dem Andrea Orlando – e perché pensiamo che l’Accordo con il M5s ci siano le condizioni di farlo, non per farlo saltare prima che il dialogo inizi, ma non ci vogliamo andare nemmeno con il cappello in mano”. ...