Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 28 agosto 2019)nel, PmperdiMassimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli sono scomparsi da tre giorni. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Un centinaio di uomini è impegnato sul campo tra carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino

fattoquotidiano : Piacenza, coppia scomparsa: aperto un fascicolo per sequestro di persona - SkyTG24 : Coppia scomparsa nel Piacentino, Pm indagano per sequestro di persona - SantoDario : RT @MediasetTgcom24: Piacenza, coppia scomparsa: pm indagano per sequestro di persona #piacenza -