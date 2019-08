As | i motivi per cui Zidane ha preferito Bale e James a Neymar VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Anche se ilcommento di Manu Sainz su As è in spagnolo non è complesso da capire e spiega iper cuipreferisceche sicuramente hanno un fondamento economico, ma sono principalmente da addursi ad una scelta tecnica diche non lo riteneva parte del suo progetto per la squadra. C’è di più, secondo il giornalista l’allenatore del Real Madrid preferisce avere in squadra calciatori comeRodriguez che il brasiliano, giocatori con cui ha avuto dei problemi ultimamente, ma che lui crede possano dargli maggiore apporto di. Il brasiliano potrebbe rompere l’ecosistema dei Blancos in quanto al Psg ha dimostrato di avere altri interessi oltre alla squadra prendendo tanti permessi perpersonali. L'articolo As: iper cuiha) sembra essere il primo ...

matteosalvinimi : Trovato con cocaina ed eroina, un nigeriano con permesso di soggiorno per motivi “umanitari” spacca la mano a un po… - TurismoIrlanda : #ilPrimo motivo per visitare l'Irlanda sono i suoi incredibili panorami, gli altri motivi da non dimenticare sono l… - NicolaMorra63 : Domani #GiuseppeConte sarà in Aula per rispetto alla nostra #Costituzione ed ai #cittadini. Una crisi di #Governo f… -