Trump su Twitter con refuso | «Spero che Giuseppi Conte resti premier»

Barack Obama “re” di Twitter : l’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...

Melania Trump sotto attacco su Twitter per i decori di Natale. Mentre Ivana è a St Tropez : Melania Trump è già al lavoro per preparare le decorazioni natalizie della Casa Bianca. La First Lady ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune foto che la ritraggono Mentre è alle prese tra festoni, luci e progetti per rendere scintillante la dimora del Presidente. E commenta: “La progettazione natalizia è già iniziata nella East Wing della Casa Bianca. Non vedo l’ora di condividere la nostra visione finale per questa tradizione ...

Il diritto di Trump di bloccare qualcuno su Twitter : Milano. Un tribunale d’appello americano ha privato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di una libertà di cui tutti possiamo godere: bloccare chi ci pare su Twitter. Se un twittarolo ci insulta, o se ci sta antipatico, possiamo bloccarlo, lui non avrà più modo di contattarci, e Trump, si

Donald Trump non può bloccare utenti su Twitter/ La Corte dà ragione a 7 "hater" : Donald Trump non può bloccare a piacimento utenti su Twitter, visto che il social del presidente rappresenta un'estensione della sua attività politica

Trump incontra i big dei social network ma lascia fuori Facebook e Twitter : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (Foto: Scott Olson/Getty Images) Giovedì 11 luglio alla Casa Bianca si terrà il social Media Summit, un incontro tra i vertici di social network e aziende di tecnologia, con lo scopo di riunire “i leader digitali per una solida conversazione sulle opportunità e le sfide dell’ambiente digitale di oggi”, come dichiarato dal portavoce Judd Deere della Casa Bianca. Al tavolo con il presidente degli Stati ...

Donald Trump non può bloccare su Twitter chi lo critica - ha deciso una corte d’appello statunitense : La corte d’appello federale di New York ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare le persone che lo hanno criticato su Twitter. La corte, composta da tre giudici, ha confermato la decisione di primo

Il nuovo bollino di Twitter contro i messaggi d'odio (che potrebbe colpire Trump) : Quella di Twitter è una vera svolta. Il social media creato da Jack Dorsey indicherà con un'etichetta, una sorta di bollino rosso, i contenuti che violano le sue regole comportamentali. Ovvero quelli che risulteranno essere violenti, offensivi o portatori di fake-news. Il marchio colpirà i post di personaggi politici e istituzionali che dovessero infrangere le regole di comportamento previste, cosa che in passato è ...