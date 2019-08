Sara Tozzi è la seconda tronista di Uomini e Donne 2019 2020

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Olandesi troppo forti : sarà finale per il bronzo per Scampoli/Bertozzi : sarà finale per il bronzo per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Le azzurre non sono riuscite a superare l’ostacolo olandese costituito dalla solida coppia Schoon/van Driel, sempre protagonista a livello giovanile nelle ultime stagioni, e si sono arrese con il punteggio di 2-0. Decisivo il primo set con le Olandesi travolgenti e le azzurre in grado di raccogliere soltanto 9 punti. Maggiore ...