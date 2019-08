L’Equipe | assalto del Barcellona per Neymar | ma senza soldi si parla ancora di prestito

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Riunione oggi a Parigi tra ile il Psg per, secondo L’Equipe Una delegazione dell’FC Barcelona è arrivata questa mattina a Parigi, come annunciato dalla radio catalana RAC1 lunedì sera. Dovrebbero essere presenti per la squadra catalana, Oscar Grau (direttore generale), Eric Abidal (segretario tecnico), Javier Bordas (membro del comitato direttivo) e André Cury (rappresentante del Barça in Brasile); per il PSG, Leonardo (direttore sportivo). Contrariamente agli annunci dei media spagnoli, il presidente parigino Nasser al-Khelaïfi non dovrebbe partecipare. Iltenta l’ultimoper riportare a casa il campione brasiliano, ma in asdi liquidità da parte del club spagnolo, secondo L’Equipe, l’offerta dovrebbe essererelativa ad unper uno o due anni, offerta già rifiutata in precedenza dai ...

