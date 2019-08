Incendi in Africa | l’Angola non ci sta | “Non paragonateci al Brasile”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Gliboschivi in, e in particolare in Angola, sono molto peggio che in Amazzonia? Il paragone è stato diffuso sui social e lo ha cavalcato anche il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, accusando il presidente francese Emmanuel Macron di ignorare volutamente questo fatto. Tuttavia glini non sono di questo parere: l’Angola ha diffuso un comunicato per spiegare che gli ‘‘ nel paeseno sono in realtà campi bruciati per prepararli alla coltivazione o fuochi per produrre carbone vegetale. A confutare il paragone è anche il professor Harold Annegarn, esperto di energia e ambiente, nonché docente della North Western University di Johannesburg, uno degli ideatori del sistema di satelliti della Nasa per il monitoraggio degli, che ha fornito i dati e le immagini circolati sui social. In questa stagione dell’anno, ...

